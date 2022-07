Wimbledon - Après 37 victoires de rang, Iga Swiatek battue au 3e par Alizé Cornet

(Belga) Iga Swiatek restait sur 37 victoires de suite mais la Polonaise, indiscutable N.1 mondiale, a été battue samedi par la Française Alizé Cornet (WTA 37) au 3e tour de Wimbledon. Double lauréate de Roland-Garros, Swiatek s'est inclinée 6-4, 6-2 en 1h32.

Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu'elle avait joués depuis: Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue. La Française de 32 ans affrontera en 8es de finale l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44), vainqueur de la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13). (Belga)