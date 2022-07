Wimbledon - Le match de Joran Vliegen du 1er tour du double mixte arrêté par la nuit

(Belga) Joran Vliegen et sa partenaire, la Norvégienne Ulrikke Eikeri, ont débuté samedi soir leur match du premier tour du double mixte des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, contra la paire australienne constituée de Matthew Ebden et Samantha Stosur. Les finalistes du dernier Roland-Garros avaient gagné le premier set et perdu le deuxième 6-4, 6-7 (6/8) au moment où le match a été arrêté par la nuit, après 1h22 de jeu. Il reprendra dimanche.

Vliegen (ATP 56 en double), qui jouait avec l'Américain Jackson Withrow (ATP 79 en double), avait été éliminé un peu plus tôt dans la journée au 2e tour du double messieurs par les Australiens Matthew Ebden (ATP 31 en double) et Max Purcell (ATP 34 en double), tête de série N.14, en cinq sets : 6-4, 6-7 (2/7), 4-6, 7-6 (7/3) et 6-4 après 3h29 de match. (Belga)