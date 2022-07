Le retour du génie? Jérémy Doku revient en pleine forme et rassure ses fans dans une vidéo

Après une saison très compliquée minée par les blessures, Jérémy Doku semble revenir au meilleur de sa forme. Du moins, il fait tout pour.

30 matchs, c'est le nombre de rencontres que Jérémy a manqué la saison dernière à cause de blessures à répétitions. Il n'aura participé qu'à 18 matchs (avec un temps de jeu moyen de 39 minutes par match), toutes compétitions confondues, pour 2 petits buts et le même nombre d'assists.

À 20 ans, Doku veut absolument éviter de se coller une étiquette de 'joueur de cristal' sur le front et veut prouver que sa condition physique est bonne.

Sur ses réseaux sociaux, il a publié une vidéo de lui à Ténérife, en Espagne, où il suit un programme d'entraînement intensif.

Entre les séances de musculation et de dribbles sur le terrain, le joueur de Rennes semble retrouver toutes ses sensations. À moins de cinq mois du début de la Coupe du monde, on ne peut qu'espérer que le Diable Rouge (10 matchs et 2 buts avec l'équipe nationale) retrouve son meilleur niveau pour aider la sélection a briller au Qatar.