DP World Tour - Pieters et Detry hors du top 30 à l'Open d'Irlande, la victoire pour le Polonais Meronk

(Belga) Thomas Pieters et Thomas Detry ne sont pas parvenus à se mêler à la lutte pour les premières places de l'Open d'Irlande de golf dimanche sur le parcours du Mount Juliet Estate, à Thomastown. Dix-neuvième au moment de débuter le 4e et dernier tour de cette épreuve comptant pour le DP World Tour et doté de 6 millions de dollars, Pieters a glissé de 19 rangs pour terminer 37e.

Après des journées probantes vendredi (67) et samedi (69), Pieters a cette fois rendu une carte de 73 (+1) dimanche. L'Anversois, vainqueur à six reprises sur le circuit européen, a débuté par un double bogey au trou N.3 avant d'encaisser un nouveau bogey, au trou N.7. La seconde moitié de la journée a été meilleure, avec trois birdies et un bogey, mais pas assez que pour conserver sa position. Il a terminé 37e avec un total de 282 coups (-6). De son côté, Thomas Detry a rendu une dernière carte de 70 (-2) dimanche, après cinq birdies pour deux bogeys. Le Bruxellois a gagné six rangs dimanche et se classe à la 58e place partagée avec 284 coups (-4). Aux avant-postes, Adrian Meronk a conservé la tête afin de devenir le premier golfeur polonais à triompher sur le circuit européen. Le joueur de 29 ans a rendu une dernière carte de 66 coups, résistant au retour tonitruant du Néo-Zélandais Ryan Fox, passé de la 15e à la 2e place après avoir joué 64 dimanche. Meronk ponctue ce tournoi avec 268 coups, 3 longueurs devant Fox et 4 devant le Sud-Africain Thriston Lawrence. (Belga)