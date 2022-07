FIA WTCR - Week-end difficile pour Gilles Magnus à Vila Real

(Belga) L'Anversois Gilles Magnus (Audi RS3 LMS Comtoyou Racing) n'a pris que trois points ce dimanche lors de la cinquième manche du FIA WTCR à Vila Real, au Portugal.

Une semaine après son deuxième succès dans la Coupe du monde des voitures de tourisme, Gilles Magnus a vécu une journée bien plus difficile dans les rues de la ville du nord du Portugal. Qualifié 11e après un problème technique en qualifications, il a abandonné en Course 1 à la suite d'un contact. En Course 2, il s'est contenté de la 13e position, empochant trois petits points sur l'ensemble du week-end. De quoi lui faire perdre la deuxième place qu'il occupait au championnat avant cette manche. Les courses ont été remportées par l'Uruguayen Santiago Urrutia (Lynk&Co) et le Britannique Rob Huff (Cupra Leon Zengö). Au championnat, l'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai Elantra BRC) reste leader avec 153 points alors que Gilles Magnus chute à la 6e place avec 98 points. La 6e manche, avec une nouvelle fois deux courses sur l'ensemble du weekend, se tiendra les 23 et 24 juillet sur le circuit de Vallelunga, situé au nord de Rome, en Italie. (Belga)