Championnats d'Europe de mountainbike juniors & U23 - Pas de podium pour les Belges

La délégation belge présente aux Championnats d'Europe de mountainbike juniors et U23 à Anadia, au Portugal, n'a pas décroché de podium lors de la première semaine. Quatrième en shorttrack, l'espoir Jarne Vandersteen l'a manqué de peu.

Anadia accueillera également les Championnats d'Europe juniors et U23 sur piste et sur route ce mois-ci, mais les vététistes ont été les premiers à entrer en compétition. La délégation belge s'est approchée du podium jeudi, lors de la journée d'ouverture, grâce à la quatrième place de Vandersteen dans le shorttrack d'ouverture. Dans les courses de cross-country de ce week-end, tous les Belges ont terminé en dehors du top 10. La performance la plus remarquable est à mettre au crédit de Puck Pieterse. La championne du monde néerlandaise des moins de 21 ans en cyclocross a remporté le titre européen de VTT des moins de 23 ans, devant sa compatriote et collègue en cyclocross Fem van Empel.