Ladies European Tour - Maja Stark a remporté le German Masters

(Belga) La Suédoise Maja Stark, 22 ans, a remporté dimanche le German Masters, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 300 000 euros, disputé sur le parcours du Seddiner See golf-club de Michendorf, en Allemagne.

Un dernier tour en 70 coups avec deux bogeys et quatre birdies, dont deux sur les deux derniers trous, a permis à la citoyenne d'Abbekås de l'emporter avec un coup d'avance sur l'Allemande Leonie Harm et sa compatriote Jessica Karlsson, qui a été en tête les trois premiers jours. Avec ce deuxième succès de la saison, Stark compte quatre titres sur le Ladies European Tour, dont elle occupe la première place du classement. Manon De Roey, qui n'a pas franchi le cut, conserve sa quatrième place dans la Race to Costa del Sol (le classement du Ladies European Tour). (Belga)