Wimbledon - Jannik Sinner domine Carlos Alcaraz dans le duel des jeunes et attend Djokovic en quarts

(Belga) Jannik Sinner, 13e mondial, a remporté dimanche le magnifique duel des jeunes loups contre Carlos Alcaraz (7e) qu'il a dominé 6-1, 6-4, 6-7 (8/10), 6-3 en huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon, la 3e levée du Grand Chelem de tennis. Il a fallu jouer 3h38 pour connaître le vainqueur.

En quarts, l'Italien qui, à 20 ans, participe à son deuxième Wimbledon (il avait été éliminé dès le premier tour l'an dernier), sera opposé au triple tenant du titre Novak Djokovic (3e) ou au surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven (104e et bénéficiaire d'une invitation) qui se rencontrent dans le dernier match de dimanche. Sinner avait déjà atteint les quarts de finale en Grand Chelem à deux reprises (Roland-Garros 2020 et Open d'Australie 2022), sans parvenir à aller plus loin. Il n'avait encore jamais remporté le moindre match sur gazon avant de débuter cette édition 2022 du Majeur londonien. De son côté, l'Espagnol de 19 ans, phénomène de la première moitié de saison, jouait aussi son deuxième Wimbledon - le troisième tournoi sur gazon de sa carrière - après une élimination au deuxième tour l'an dernier. (Belga)