Une rivalité ? Quelle rivalité ? Kevin De Bruyne s'éclate comme jamais avec un défenseur de Liverpool (vidéo)

Kevin De Bruyne est en vacances. Le Diable Rouge a enfin pu prendre quelques semaines de repos, loin des terrains, lui qui ne cesse de dénoncer la cadence infernale imposée aux joueurs par l'UEFA et la FIFA, notamment. Et pour se détendre, 'KDB' a opté pour un séjour en Espagne, à Ibiza plus précisément. Il y a été aperçu en très bonne compagnie.

En effet, des images dévoilées sur les réseaux sociaux le montrent en boîte en compagnie de Virgil Van Dijk, le grand défenseur de Liverpool, rival de Manchester City en championnat. Les deux hommes sont de bons amis, leurs enfants ayant été scolarisés dans la même école. Cela a aussi rapproché les deux parents. On voit les deux hommes rires, parler et s'éclater ensemble comme le font deux amis en vacances.

De très belles images.