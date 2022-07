 Le mercato EN DIRECT: Dries Mertens se rapproche d'un grand club européen

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

La Gazzetta dello Sport évoque un accord presque conclu entre Dries Mertens et l'Olympique de Marseille. Le club français pourrait offrir une solution au Diable Rouge, libre de tout contrat après le refus de Naples de le prolonger.

Indice de crédibilite: 4/5, très probable. Dries Mertens cxherche un club avec une âme, avec une atmosphère particulière. Marseille semble se dessiner comme un parfait exemple. Les Français, eux, ont les moyens de boucler cette arrivée.

Charles De Ketelaere et Leeds, ça chauffe. Le club anglais a, selon nos informations, formulé une première offre de 30 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services du jeune Diable Rouge. Bruges en espère 40 millions d'euros. L'AC Milan et Leicester sont eux aussi attentifs à sa situation.

LES TRANFERTS À L'ÉTRANGER

L'attaquant international brésilien de Manchester City Gabriel Jesus s'est engagé avec Arsenal après cinq années et demi passées sous le maillot des Citizens, ont annoncé lundi les deux clubs. Gabriel Jesus, 25 ans, a signé "un contrat à long terme", a indiqué dans son communiqué le club londonien sans donner plus de détails. Le montant du transfert est estimé par la presse britannique à 52 millions d'euros.

Le Mundo Deportivo confirme une deadline fixée au 12 juillet, date de reprise des entraînements, pour la finalisation du transfert de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone. Le Bayern en veut 60 millions d'euros, le Barça en offre pour le moment entre 40 et 50.

Manchester City a confirmé l'arrivée de Kalvin Phillips. Le Britannique quitte Leeds et signe un contrat de six ans dans l'équipe emmenée par Pep Guardiola. Un transfert qui était dans l'air depuis un certain temps.

Sly Sports annonce que Steven Bergwijn est proche de quitter Tottenham. Le Néerlandais pourrait rebondir à l'Ajax contre environ 30 millions d'euros, après une aventure mitigée en Angleterre.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Sebastiano Esposito est un joueur d'Anderlecht. Le club a confirmé l'arrivée en prêt du jeune attaquant de l'Inter Milan. Une option d'achat de 10 millions d'euros est assortie à cette arrivée.

L'Union Saint-Gilloise a annoncé lundi matin l'arrivée en prêt, en provenance de Brighton & Hove Albion, de l'ailier Simon Adingra. Le Nigérian de 20 ans disputera la prochaine saison chez les vice-champions de Belgique. Adingra est arrivé cet été chez les Seagulls après avoir joué 37 matches (16 buts - 5 assists) dans le club danois de Nordsjaelland la saison passée. Adingra, 1m75 et présenté par sa vitesse balle au pied, tentera de faire oublier le Japonais Kaoru Mitoma, prêté par Brighton à la RUSG la saison dernière.