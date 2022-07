Anderlecht s'offre un grand espoir de l'Inter Milan (vidéo)

Anderlecht a obtenu le prêt jusqu'au terme de la saison de l'attaquant italien Sebastiano Esposito, prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, a confirmé lundi le club bruxellois.

Esposito, qui a fêté ses 20 ans ce samedi, est un produit du centre de formation de l'Inter Milan où il a fait ses débuts professionnels en mars 2019, à l'âge de 16 ans, lors d'une rencontre d'Europa League contre Francfort. En décembre de la même année, il a inscrit son premier but sur un penalty que Romelu Lukaku lui avait laissé tirer. Après des prêts à la SPAL et Venise lors de la saison 2020-2021, il a été cédé sur base locative la saison dernière à Bâle, en Suisse.

Avec les vice-champions de Suisse, il a inscrit 7 buts et donné 9 assists en 34 rencontres, toutes compétitions confondues. "Je suis très heureux de pouvoir évoluer sous les couleurs du RSCA cette saison", a déclaré le joueur, cité par le RSCA. "Je n'ai entendu que de bonnes choses sur ce club, notamment sur la manière dont il parvient à développer les jeunes espoirs. Je suis aussi content de pouvoir rejoindre le groupe au début de la préparation. Nous pourrons nous préparer ensemble pour le début de la saison."

Chez les Bruxellois, l'international espoir italien vient renforcer un secteur offensif qui a perdu Joshua Zirkzee et Christian Kouamé qui sont respectivement retournés au Bayern Munich et à la Fiorentina après leur prêt. "Sebastiano est un jeune attaquant au grand potentiel", estime Peter Verbeke, CEO du club bruxellois. "Il possède de grandes capacités techniques, il est intelligent, il pense vite et il peut aussi bien marquer que faire marquer. Il est fort dans les combinaisons et peut aussi se créer une action à lui seul. Beaucoup de qualités qui correspondent donc bien à l'ADN du RSC Anderlecht."