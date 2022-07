Sa carrière dans le foot est un énorme flop: l'excuse incroyable d'Usain Bolt pour justifier son échec (vidéo)

Usain Bolt n'a pas eu le succès escompté dans le football. S'il s'est dessiné comme le roi absolu du sprint pendant des années, le Jamaïcain n'a pas brillé lors de son passage éphémère en Australie, chez les Central Coast Mariners. En 2018, Bolt y avait passé un essai, avant de refuser un contrat professionnel d'un an.

Et pour cause: sur le terrain, les experts australiens n'ont pas vu un joueur d'un niveau suffisant. "J'étais là pour rapporter et regarder ses séances d'entraînement chez les Mariners. Il était un déchet. C'est au mieux un footballeur du dimanche... et pas un bon qui plus est", résume même James Dodd, journaliste en place chez Fox News. Mais dans une interview accordée à l'UNICEF, Bolt a trouvé une autre excuse.

Pour lui, c'est avant tout... le niveau australien qui l'a découragé. "J'ai fait une erreur, je pense. Quand je me suis retiré, je ne voulais pas jouer en Europe, parce que je savais que les médias ne me lâcheraient pas. Je suis donc allé en Australie, mais le niveau du championnant n'était pas suffisant, j'aurais dû jouer en Europe. Après tout ça, j'ai décidé de passer à autre chose", a expliqué le sprinter, qui s'est depuis lancé dans la musique.