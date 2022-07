Wimbledon - Goffin : "Une bien meilleure chance d'atteindre les demies que contre Djokovic en 2019"

(Belga) David Goffin (ATP 58) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem, ce mardi à Wimbledon. Vainqueur d'un match épique de 4h36 dimanche contre l'Américain Frances Tiafoe (ATP 28), le Liégeois, 31 ans, défiera sur le N.1 Court le Britannique Cameron Norrie (ATP 12), 26 ans, tête de série n.9 du tableau.

"Cette présence en quart de finale signifie énormément de choses pour moi", a-t-il confié. "Ce sont même deux quarts de finale d'affilée vu que je n'avais pas joué l'an dernier et que le tournoi avait été annulé en 2020 en raison du Covid. Je suis très heureux de me retrouver à ce niveau, surtout après une année difficile en raison de blessures. J'ai même dû m'arrêter pendant quatre ou cinq mois à la fin de la saison dernière. Au début de cette année aussi, j'ai dû me battre pour rester positif, mais ces derniers mois, cela va beaucoup mieux. Tout rentre dans l'ordre. Il n'y a pas de points à glaner cette année, mais je suis avant tout ici pour vivre de grands moments comme ce dimanche." Il s'agira officiellement du deuxième duel sur le circuit entre David Goffin et Cameron Norrie, mais en réalité, ce sera le premier véritable affrontement entre les deux. C'est que l'an dernier à Barcelone, leur duel s'était soldé par un abandon sur blessure du N.1 belge alors que le score était de 6-0, 3-5 en faveur du Britannique né à Johannesburg. "Ce sera complètement différent", a d'ailleurs poursuivi le Liégeois. "J'étais blessé l'an dernier. Il jouera à domicile et j'aurai tout le public contre moi. Il est très régulier et costaud. Maintenant, sur papier, j'ai une bien meilleure chance d'atteindre les demi-finales que contre Djokovic en 2019." (Belga)