Wimbledon - David Goffin joue mardi son quart contre Cameron Norrie sur court N.1

(Belga) David Goffin (ATP 58) disputera son quart de finale de Wimbledon face au Britannique Cameron Norrie (ATP 12) mardi sur le court N.1 en deuxième rotation.

Goffin et Norrie s'affronteront pour une place en demi-finale après le quart de finale du simple dames entre les Allemandes Tatjana Maria (WTA 103) et Jule Niemeier (WTA 97) qui commence à 14h00 (heure belge). Le Central accueillera lui, en première rotation (14h30 heure belge) le duel entre Novak Djokovic (ATP 3) et l'Italien Jannik Sinner (ATP 13). Il sera suivi du quart de finale féminin entre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 32) et la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2). D'autres Belges sont engagés mardi. Gilles Arnaud Bailly jouera son 2e tour du simple chez les juniors contre le Britannique William Jansen sur le court N.4 en 2e rotation (pas avant 14h00 heure belge). Deuxième tour du simple garçons aussi pour Alexander Blockx, face au Péruvien Ignacio Buse, sur le court N.8 en deuxième rotation. Sur le même court, en quatrième rotation, le duo belge Amelie Van Impe/Amelia Waligora jouera le premier tour du double filles juniores face à la paire tête de série N.3 formée par la Croate Lucija Ciric Bagaric et la Slovaque Nikola Daubnerova. On retrouvera également Kim Clijsters, aux côtés de Martina Hingis chez les dames, et Xavier Malisse, associé au Chypriote Marcos Baghdatis chez les messieurs, dans le tournoi des légendes. (Belga)