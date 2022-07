Clash en vue à Manchester United: Cristiano Ronaldo pourrait sécher la tournée de pré-saison

La saga autour de Cristiano Ronaldo ne fait peut-être que commencer. Alors qu'un départ de Manchester United est régulièrement évoqué, l'absence du Portugais à la reprise des entraînements hier, pour raisons familiales, avait fait beaucoup parler. Mais selon Sky Sports, les doutes deviennent plus concrets encore.

Selon le média anglais, la direction de Manchester United n'est pas certaine de pouvoir compter sur sa superstar pour la tournée de pré-saison, en Australie et en Thaïlande. Le départ est prévu vendredi et en interne, le doute subsiste quant à la présence ou non du joueur, qui pourrait décider de ne pas y participer. Un tel geste serait sans doute perçu comme une tentative de forcer un départ.