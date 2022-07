Avis aux amateurs: trop petit pour le Portugais, le jet privé de Cristiano Ronaldo est à vendre (photos)

Cristiano Ronaldo n'a plus besoin de son jet privé. La star portugaise a mis en vente son appareil, estimé à 23 millions d'euros. Ce dernier, qui peut abriter jusqu'à 10 personnes, serait, selon le Sun, jugé trop petit par le joueur de Manchester United, qui souhaite donc s'en séparer.

Sachez qu'il atteint une vitesse de pointe de 900 km/h et dispose des dernières technologies embarquées. Il dispose du wifi, du téléphone, de la télévision mais aussi d'un four et même d'un réfrigérateur. De quoi s'offrir une belle virée aérienne.