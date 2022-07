La voilà, sa victoire: un énorme Wout Van Aert remporte la quatrième étape du Tour de France

Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a réussi un coup de force dans la quatrième étape du Tour de France, qu'il a remportée en solitaire, mardi à Calais. Déjà porteur du maillot jaune, van Aert a attaqué à onze kilomètres de l'arrivée et a conforté sa position en tête du classement général.

Le Belge s'était classé deuxième des trois premières étapes, au Danemark. Cette fois, l'ancien champion du monde de cyclo-cross a attaqué dans la dernière côte du parcours, la côte du Cap Blanc-Nez, et s'est isolé malgré la résistance du Britannique Adam Yates, le dernier à garder le contact.

Sur la ligne, van Aert a devancé de huit secondes le premier groupe de poursuivants réglé par le Belge Jasper Philipsen, qui a levé les bras sur la ligne en croyant avoir gagné. Le Français Christophe Laporte a pris la troisième place du jour. Âgé de 27 ans, van Aert a remporté son septième succès d'étape dans le Tour depuis sa première participation en 2019.

Au classement général, il compte désormais 25 secondes d'avance sur le Belge Yves Lampaert et 32 secondes sur le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogacar, à la veille de l'étape des pavés menant à Arenberg (Nord). Dans cette étape ensoleillée de 171,5 kilomètres, deux coureurs partis à l'avant dès le départ de Dunkerque, le Danois Magnus Cort Nielsen et le Français Anthony Pérez, ont ouvert la route pour cette première journée de course sur le territoire français après l'exergue danois.

Le duo a compté jusqu'à sept minutes et demie d'avance avant la mi-course. Puis les équipiers des sprinteurs ont réduit l'écart à moins d'une minute et demie, au seuil des 50 derniers kilomètres, quelques instants avant que Pérez poursuive seul l'aventure. L'Aixois a été débordé dans la dernière côte par l'avant-garde du peloton, qui a éclaté sous l'effet de la violente accélération des équipiers de van Aert. Il restait au Belge à sortir sur le haut de la côte et foncer vers l'arrivée.