L'exploit était tout proche: David Goffin s'incline au bout d'un immense combat à Wimbledon

David Goffin affrontait Cameron Norrie dans une affiche équilibrée. Neuvième tête de série et grand amateur de gazon, l’Anglais a cependant concédé la première manche après une entrée en matière convaincante de notre compatriote (6-3),

Le second set, terriblement disputé, va tourner en faveur du régional de l’étape. Norrie aura fait le break en fin de set pour obtenir une égalité parfaite devant un public survolté (5-7). Goffin va ensuite retrouver de belles sensations, mener 4-0 et approcher le graal en s’adjugeant la troisième manche (6-2).

Le quatrième set aura, lui, des allures de thriller. Goffin est bien dans son match, mais Norrie parvient à trouver de l’élan chez ses supporters. A 3-4, Goffin craque, cède le break et concède dans la foulée la quatrième manche (3-6).

Le dernière manche part dans les deux sens. Plus offensif au service, Cameron Norrie empêche bien Goffin de le breaker, alors que le Liégeois semble parfois un peu plus proche de la rupture, mais sans laisser d’occasions titanesques. Mais à 5-5, Goffin va passer au travers et concéder le break, offrant à Norrie l'occasion de conclure au service. Il ne se fera pas prier et affrontera Novak Djokovic en demi-finale.