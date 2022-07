Une soirée compliquée: ivre, ce pilote de Moto GP prend le volant et termine dans un fossé (photo)

Le pilote de MotoGP Francesco Bagnaia, en vacances à Ibiza, est sorti de route en voiture sans se blesser ni impliquer d'autres personnes, mais en ayant un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée, a expliqué l'Italien mardi soir.

"En sortant de discothèque à 03h00 du matin (dans la nuit de lundi à mardi, NDLR), je faisais face à un rond-point quand j'ai fini avec les roues avant dans un fossé sans impliquer d'autres véhicules ou personnes", a écrit le pilote de 25 ans, qui fêtait sur l'île espagnole sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas le 26 juin. "Le test d'alcoolémie effectué par la police a révélé que le taux d'alcoolémie était supérieur à ce qui est autorisé par la loi espagnole", a continué l'Italien de l'écurie Ducati, se disant "désolé" pour cette "grave imprudence qui n'aurait pas dû se produire".

Selon la presse insulaire, "Pecco" Bagnaia a été contrôlé après l'accident avec un taux de 0,87 mg d'alcool par litre d'air expiré, au-delà de la limite autorisée de 0,25 mg.

Des sources policières ont confirmé à l'AFP que Bagnaia avait dans le sang "un peu plus du triple de ce qui est autorisé" par la loi espagnole. En Espagne, conduire avec un taux supérieur à 0,60 mg par litre d'air expiré est considéré comme un délit. Bagnaia va devoir se soumettre à un procès, lors duquel il encourt une peine de prison comprise entre trois et six mois, une peine de travaux d'intérêt général d'un à trois mois, et une amende. Il risque aussi le retrait de son permis de conduire pendant un à quatre ans.

De source policière, l'hypothèse d'une condamnation à de la prison est écartée, car "les dégâts sont très légers et il n'y a pas d'autres personnes impliquées".

"Quasiment non-buveur", le sportif de haut-niveau assure avoir "appris la leçon" et a mis en garde ses fans sur les réseaux sociaux: "Ne prenez jamais le volant après avoir bu". Vice-champion du monde 2021 derrière le Français Fabio Quartararo, l'Italien est quatrième cette année à mi-saison. Le championnat, en trêve estivale, reprendra le 7 août en Grande-Bretagne.