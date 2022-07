Les Red Flames se sont envolées vers l'Angleterre pour disputer l'Euro 2022

A 11 heures, les Red Flames prendront la direction de l'Angleterre où elles disputeront l'Euro de football féminin 2022. La sélection belge embarquera à Zaventem dans un vol charter de Brussels Airlines en direction de Manchester, l'arrivée est prévue à 12h15. Le soir, elles s'entraîneront pour la première fois à Wigan, où la délégation a établi son camp de base.

L'ensemble de la sélection et du staff a été salué mercredi matin au b.house de Brussels Airlines par le président de l'Union belge Paul Van den Bulck et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), entre autres. "Nous sommes déjà incroyablement fiers de tant de talents féminins, de tant de 'girlpower'", a déclaré Verlinden. "Pour tant de filles, vous êtes des modèles et nous vous souhaitons beaucoup de succès."

Dimanche, les Red Flames entreront en action contre l'Islande au stade Etihad Academy de Manchester, l'académie de Manchester City. Elles affronteront ensuite la France (14 juillet à Rotherham) et l'Italie (18 juillet à Manchester).