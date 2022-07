FC Barcelone: Kessié, dans la lignée de Yaya Touré lors de sa présentation

"J'ai encore beaucoup à faire pour arriver à la hauteur de Yaya Touré", a déclaré Franck Kessié mardi lors de sa présentation au FC Barcelone mardi midi, en hommage à son compatriote resté dans la légende du club catalan.

Première recrue estivale du club catalan, Kessié a signé jusqu'au 30 juin 2026 et "sa clause de libération est fixée à 500 M d'EUR", a précisé le Barça dans son communiqué lundi.

L'ancien joueur de l'AC Milan a signé son contrat mardi midi sur le terrain du centre d'entraînement du Barça, puis a été présenté par le président du club Joan Laporta et a enfilé pour la première fois la tenue blaugrana pour une série de jongles et un toro avec des enfants du club.

"Bienvenue, Franck Kessié. Nous sommes très heureux de cette recrue : Ivoirien, milieu de terrain, un grand professionnel. C'est lui qui a souhaité venir au Barça, et c'est ce que l'on veut. De son pays, on avait eu un joueur comme (Yaya) Touré qui avait eu un grand rendement ici. Je suis sûr que Franck sera un joueur important du Barça. Xavi voulait un joueur avec ces caractéristiques, et le club a très bien travaillé pour le convaincre de venir", a détaillé Laporta.

L'international ivoirien a également confié avoir "parlé avec +Ibra+ (Zlatan Ibrahimovic, NDLR), et il m'a dit que je rejoignais un bon club".

"Quand j'ai parlé avec Xavi, il m'a fait comprendre la valeur qu'il accordait à mon travail et l'importance que j'allais avoir dans l'équipe", a-t-il pointé.

Le milieu de terrain a également révélé l'origine de son surnom, le "président" : "un jour, je me suis garé à la place du président. Ils m'ont demandé de changer de place, mais je leur ai dit qu'à partir de maintenant, c'était moi le président. Et le surnom m'est resté", a confié Kessié dans un sourire.

Kessié participera à son premier entraînement sous les ordres de Xavi ce mardi soir à 19h00 (heure de Paris) au centre d'entraînement du FC Barcelone.