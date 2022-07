 Énorme frayeur pour Wout Van Aert: le Belge chute, remonte sur son vélo et manque de percuter une voiture (photos)

Wout Van Aert n'a pas eu de chance dans le début de la cinquième étape du Tour de France. Notre compatriote, qui a pris son envol avec le maillot jaune, a d'abord chuté à l'approche du premier secteur pavé, en sortant d'un rond-point. Touché à la clavicule, il a finalement repris place sur son vélo et a repris la course.

Mais quelques minutes plus tard, il a frôlé un accident nettement plus grave. Distrait, il a en effet manqué de percuter la voiture du team Bora, évitée de toute justesse avant le contact. Plus de peur que de mal.