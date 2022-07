Le résumé du mercato du 8/07: l'entourage de Dries Mertens aurait inventé les rumeurs vers l'OM

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

L'AC Milan aurait un accord de principe avec l'agent de Charles De Ketelaere, annonce le journaliste Nicolo Schira. Cet accord porterait sur un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Reste à convaincre le FC Bruges de lâcher sa pépite. L'AC offre 30 millions pour le moment, les Brugeois en veulent 40.

La rumeur Dries Mertens à l'OM serait du bluff. Selon le journal La Provence, les dirigeants marseillais n'ont "jamais creusé cette piste", et que la rumeur Mertens à l'OM pourrait avoir été lancée par son entourage, afin de faire monter les enchères auprès du Napoli, où Mertens pourrait rempiler. Une information qui est confirmée par Fabrizio Romano. Pour rappel, Dries est actuellement sans contrat et espère pouvoir prolonger son aventure à Naples où il est le meilleur buteur de l'histoire du club.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Cristiano Ronaldo semble plus que jamais sur le départ. Le Portugais n'est pas dans le groupe de Manchester United pour la tournée de pré-saison. Lire l'article complet.

Paul Pogba s'est envolé en direction de Turin pour rejoindre la Juventus. Il passera sa visite médicale demain (samedi) et l'annonce officielle du club suivra.

L'Atlético Madrid a recruté l'attaquant brésilien de 22 ans Samuel Lino, en provenance du club portugais de Gil Vicente, pour les cinq prochaines saisons, a annoncé le club madrilène vendredi. "Après l'accord obtenu entre notre club et le club portugais de Gil Vicente, Samuel Lino est désormais un nouveau joueur de l'Atlético Madrid. L'attaquant brésilien signe pour cinq saisons", a indiqué l'Atlético dans son communiqué, diffusé vendredi midi.

Chelsea et Thomas Tuchel voudraient attirer Presel Kimpembe. Le défenseur du PSG a déjà joué sous les ordres du tacticiens allemand lorsque celui-ci officiait pour les champions de France. Après les départs de Rudiger et Christensen, Chelsea cherche à renforcer sa défense et le Français de 26 ans apparait comme une option. Selon The Sun, le prix du deal (s'il a lieu) avoisinerait les 50 millions d'euros.

L'Ajax Amsterdam a annoncé l'arrivée de Steven Bergwijn. Le Néerlandais a été vendu par Tottenham où il n'avait pas un temps de jeu suffisant. Le montant de l'opération s'élève à 30 millions d'euros.

Recruté dès janvier, Julian Alvarez arrivera cette semaine à Manchester City, après la fin de son prêt à River Plate. Il sera présenté ce dimanche en compagnie des autres recrues dont Erling Haaland. Le buteur argentin de 22 ans s'est engagé jusqu'en juin 2027, contre 17 millions d'euros.

Passé à Villarreal entre 2002 et 2005, Pepe Reina effectuera son retour au club cet été, à 39 ans. Le gardien reste sur une pige de deux saisons à la Lazio Rome. Il s'est engagé pour une année.

Selon Sky Sports, le club de Monza, récent promu en Serie A, étudierait la piste Edinson Cavani pour son attaque. Le buteur de 35 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United.

Adil Rami, en fin de contrat, a prolongé à Troyes jusqu'en juin 2023. L'ESTAC l'a officilalisé avec une vidéo pour le moins originale, dans laquelle on voit le champion du monde 2018 se mettre en scène en train d'appeler des supporters du club de l'Aube.

Toujours désireux de se renforcer en défense central suite aux départs de Christensen et de Rudiger, les Blues auraient coché le nom du joueur de Manchester City, Nathan Aké. Les deux clubs seraient en discussions avancées et un accord pourrait arriver prochainement selon The Times. Cet accord se situerait aux alentours des 50 millions de livres sterling.

Selon le Mundo Deportivo, une réunion a eu lieu ce jeudi soir entre les dirigeants du FC Barcelone et de Chelsea pour aborder le transfert de César Azpilicueta. Les Blaugrana veulent trouver un accord rapidement pour empêcher le latéral de s'envoler aux Etats-Unis pour la tournée estivale des Blues.

Selon le journaliste Gerard Romero, spécialisé dans l'actualité du Barça, les Catalans pourraient proposer Frenkie de Jong à Chelsea pour faciliter les négociations autour des transferts d'Azpilicueta et Marcos Alonso. Le président du Barça a pourtant récemment clamé qu'il voulait garder le Néerlandais dans son club.

Angel Di Maria est arrivé à la Juventus. L'Argentin rejoint la Vieille Dame gratuitement après que son contrat a pris fin avec le PSG.

Selon Sky, le Bayern Munich prévoit de faire une proposition à la Juventus pour son défenseur central Matthijs de Ligt. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic s’est rendu cette semaine à Milan afin de rencontrer son homologue turinois Federico Cherubini. D’après Bild, les discussions se sont bien passées. Le Néerlandais aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Bayern cet été. Le montant du transfert pourrait s’élever à 60 millions d’euros.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/