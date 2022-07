XV de France: Ollivon et les Bleus veulent "aller plus loin"

La large victoire face au Japon (42-23) ne leur suffit pas: les Bleus veulent "aller plus loin", a assuré le capitaine du XV de France Charles Ollivon, vendredi, à la veille du second test-match face aux Brave Blossoms.

Q: Est-ce difficile de se motiver quand on retrouve une équipe qu'on a largement dominée?

R: "On va surtout essayer de faire mieux. Toute l'équipe, tout le staff, on a envie d'aller plus loin que le premier match. On est dans l'obligation de progresser dans pas mal de secteurs. On a fait une préparation sérieuse, on veut aller plus loin, plus haut, plus vite... dans notre jeu, dans ce qu'on a accompli sur le terrain."

Q: Justement, le Japon a modifié son XV de départ avec des joueurs plus grands...

R: "On a effectivement vu la différence au niveau de la composition sur l'alignement en touche: ils auront plus de hauteur mais aussi plus de vitesse. On a travaillé sur différents scénarios: on va s'adapter et s'appuyer sur nos forces. On a fait une bonne partition sur la touche la semaine dernière, ils vont essayer de nous contrer. On est prêts à rivaliser, même s'il y aura plus d'adversité. A nous de répondre présent."

Q: Qu'est-ce que ça fait d'évoluer avec Maxime Lucu, avec qui vous avez débuté à Saint-Pée-sur-Nivelle?

R: "C'est quelque chose d'assez unique. Déjà, être en équipe de France, c'est unique donc là, avec un ami d'enfance... C'est très fort et, pour être honnête, c'est assez difficile à décrire. Se retrouver avec des copains, c'est beaucoup de fierté. Pas que pour nous mais pour tout le monde. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir d'être ici."

propos recueillis en conférence de presse