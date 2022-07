Un vrai champion: le superbe geste de Rafael Nadal qui salue tous les membres du personnel de Wimbledon avant de rentrer chez lui (vidéo)

Rafael Nadal a été au bout de lui-même pendant cette édition du tournoi de Wimbledon. L'Espagnol espérait remporter le troisième Grand Chelem de l'année (il a gagné les deux premiers) et a su dompter la douleur intense qui ressentait pendant son quart de finale.

Après sa victoire, Nadal a passé des examens médicaux et il s'est avéré qu'il avait une déchirure abdominale de 7 millimètres. Après une réflexion avec ses proches, il a préféré abandonner pour la suite du tournoi. "J'ai pris cette décision parce que je ne peux pas gagner deux matchs de plus. Par respect pour moi-même, je ne veux pas jouer sans être compétitif au niveau que je veux et en même temps aggraver ma blessure", avait-il déclaré.

En quittant le tournoi britannique, le champion espagnol a tenu à remercier tous les employés qu'il a croisés. En passant derrière les bureaux, il est allé serrer la main ou faire la bise aux personnes présentes, tout en acceptant de faire des photos avec tous ceux qui en demandaient.

À la fin de la vidéo, on peut entendre le recordman du nombre de victoires en Grand Chelem déclarer : "J'espère vous voir l'année prochaine". Une phrase qui pourra rassurer ses fans, Nadal ne compte pas encore ranger la raquette malgré ses blessures à répétition.