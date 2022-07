Italie: Di Maria rebondit à la Juventus

L'ailier argentin Angel Di Maria, laissé libre par le Paris SG, a signé un contrat d'un an en faveur de la Juventus Turin, a annoncé le club italien vendredi.

"Angel Di Maria est un joueur de la Juventus", écrit le club turinois dans un court communiqué.

A 34 ans, Di Maria va découvrir la Serie A italienne pour sans doute une ultime aventure européenne à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar qu'il espère disputer avec l'Albiceleste, championne d'Amérique du Sud en titre.

L'entraîneur turinois Massimiliano Allegri compte sur l'expérience de l'ex-joueur de Benfica, du Real Madrid et de Manchester United, vainqueur de la Ligue des champions en 2014 avec les Madrilènes, pour ramener la Juve vers les sommets.

Le PSG n'a pas levé l'option pour l'ultime année de contrat de l'ailier argentin, arrivé en 2015 dans la capitale française. Malgré sa technique hors normes et sa qualité de frappe, "Dima", comme le surnommait son ex-entraîneur Thomas Tuchel, a parfois eu du mal à exister au milieu de la constellation de stars du PSG (Mbappé, Messi, Neymar).

L'Argentin, après ses sept années parisiennes, est néanmoins entré dans les cœurs des supporters, qui lui avaient offert une belle ovation au Parc des princes lors de son dernier match en mai contre Metz (5-0). Après avoir marqué, il avait été remplacé sous de longs applaudissements, également salués par ses coéquipiers.

Dans le virage Auteuil, les ultras ont salué dans une banderole le "respect, l'humilité, la mentalité" du "Fideo" qui a disputé 295 matches avec Paris, le temps de devenir le meilleur passeur de l'histoire du club (112).

La Juve, si elle accorde à l'Argentin un salaire de star (7 millions d'euros annuels selon la presse italienne), n'a pas laissé passer l'occasion de s'offrir un joueur libre pour renforcer son attaque, désormais orpheline de Paulo Dybala, laissé libre.

Le club italien va également retrouver le milieu de terrain français Paul Pogba, qui est arrivé en début de soirée ce vendredi à Turin pour signer en faveur du club qui l'avait révélé.

Le joueur de 29 ans avait annoncé son retour vendredi via une vidéo postée sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit effectuer un voyage entre Miami et l'Italie. Vêtu d'un jogging noir et blanc, les couleurs de la Juve, il y déclare "Ci vediamo presto" ("à bientôt" en italien).