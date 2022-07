"Il apprend, c'est bien", "Il doit s'occuper de sa vie": Max Verstappen dézingue Lewis Hamilton avant le GP d'Autriche

Le duel Max Verstappen-Lewis Hamilton est peut-être en train de reprendre. Mercedes se rapproche, petit à petit, de Red Bull et Ferrari et semble pouvoir croire en une progression suffisante pour aller glaner l'un ou l'autre succès cette saison. Il n'en fallait pas plus pour relancer le duel entre Hamilton et Verstappen.

Les deux hommes, qui ont lutté jusqu'au dernier moment pour le titre en 2021, s'écharpent par déclarations interposées depuis quelques jours. Tout a commencé lorsque le Britannique a chargé Verstappen en analysant une bataille avec Charles Leclerc après le GP d'Angleterre. Le Monégasque était parvenu à passer Hamilton dans un virage très technique, après un beau duel, là où Hamilton avait accroché Verstappen un an plus tôt, provoquant un gros accident.

"C'était un beau duel, Charles a très bien joué le coup. C'est un pilote sensé. C'était complètement différent de ce que nous avons vécu l'an dernier", avait lancé Hamilton en référence à l'incident avec Verstappen, qu'il a toujours accusé de ne pas laisser assez de places aux autres dans les dépassements. La réponse de Verstappen a fusé au moment d'entamer le weekend en Autriche. "C'est génial qu'à 37 ans, on comprenne comment tenir une trajectoire", a-t-il répondu. "Il apprend, c'est bien", a-t-il enchéri.

Dans la foulée, en interview, Verstappen a estimé qu'Hamilton devrait arrêter de parler. "C'est lui qui a pris une pénalité l'an dernier, nous ne devrions plus en parler. Il doit s'occuper de sa vie. Je pense que son commentaire était grossier", a estimé le pilote Red Bull. Décidément, la tension est palpable !