Euro de cyclisme U23 et juniors: La Française Eglantine Rayer championne d'Europe U19

(Belga) La jeune Française Eglantine Rayer s'est imposée samedi en début d'après-midi au championnat d'Europe des juniores (U19) de cyclisme qui a été disputé à Anadia (Portugal) sur la distance de 83,1 kilomètres, en quatre tours de 21,4 kilomètres. Elle a devancé les Italiennes Eleonora Ciabocco et Federica Venturelli.

Côté belge, Xaydee Van Sinaey, 3e du championnat national, a terminé à la 7e place à 30 secondes de la lauréate. elle qui s'était déjà classée 7e du championnat d'Europe de contre-la-montre. Fleur Moors et Lanni Wittevrongel se sont classées 15 et 16e à 1:57 Jade Lindhoudt 24e à 2:01 et Febe Jooris 29e à 2:05 Eglantine Rayer a succédé à l'Allemande Linda Riedman au palmarès européen. (Belga)