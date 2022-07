Euro féminin: la France "doit juste se lâcher, avoir confiance" selon Renard

Le premier match d'une compétition est souvent "plus difficile" mais l'équipe de France devra "juste se lâcher, jouer avec (ses) qualités et avoir confiance" dimanche (21h00) contre l'Italie à l'Euro, a martelé samedi la capitaine Wendie Renard en conférence de presse.

. Une impatience à maîtriser

Wendie Renard (défenseure et capitaine de la France): "Le collectif a hâte de commencer la compétition. Dès le tirage au sort, on savait qu'on serait le dernier groupe à jouer donc qu'il y aurait énormément d'attente mais c'est comme ça. C'est à nous de jouer dès les premières minutes. Demain il sera important de bien entrer dans la compétition, de mettre du rythme et de l'agressivité."

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'équipe de France): "Je n'ai pas noté forcément d'impatience, en tout cas pas sur les séances d'entrainement. Il n'y a pas non plus d'énervement sur les périodes hors terrain. Moi je sens plutôt une équipe sereine, concentrée, qui sait bien rigoler quand il faut le faire. Je sais qu'elles ont envie de débuter la compétition mais je n'ai pas noté de réelle impatience."

. Prendre de l'élan

Renard sur l'importance du premier match: "Il est plus difficile parce qu'il vous lance dans la compétition. Demain on doit juste se lâcher, jouer avec nos qualités, avoir confiance. C'est un match difficile parce que c'est une belle équipe en face, avec un collectif fort et des individualités de haut niveau. On sait à quoi s'attendre, c'est un championnat d'Europe. Le premier match est important parce que c'est lui qui vous donne de la confiance pour la suite.

. L'Italie, un collectif soudé

Renard: "C'est une belle équipe avec des individualités capables de faire la différence, un collectif qui se connait par coeur. (par rapport à la Juventus Turin) Même si on connait les individualités et le collectif, en club et en sélection ce ne sont pas les mêmes attentes. Il y a des joueuses capables de faire la différence, on l'a vu à la vidéo. On est au courant."

Diacre: "J'espère un match ouvert, avec deux équipes qui vont vouloir marquer des buts. Mais je pense que ça va être un match serré. C'est le premier match pour ces deux nations, on connait l'importance de bien démarrer une compétition, l'Italie aura à coeur de faire la même chose."

. Des Bleues au complet?

Diacre: "Tout le monde va bien, que ce ce soit sur l'aspect mental ou physique. (sur Kadidiatou Diani, blessée à une cheville jeudi) Elle a été simplement ménagée hier (vendredi) et elle va s'entraîner tout à l'heure. J'ai à disposition les 23 joueuses pour démarrer demain. Tout va bien, n'ayez crainte."

. "Les compteurs à zéro"

Diacre sur la série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro: "Ca donne de la confiance, c'est toujours bon pour démarrer une compétition. On avait un objectif précis cette saison (la qualification pour le Mondial-2023), là on démarre une autre compétition. Il faut remettre les compteurs à zéro et rester concentrées sur notre sujet."

Propos recueillis en conférence de presse.