Matches amicaux - Le Standard battu 0-1 par le PAOK Salonique

(Belga) Un but de Georgios Koutsias (37e) a permis au PAOK Salonique d'infliger une nouvelle défaite au Standard en match de préparation, samedi à Apeldoorn aux Pays-Bas. Après les revers contre Saint-Trond et le RWDM, les Rouches avaient remporté mercredi leur duel face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles.

Ronny Deila a fait tourner son noyau et a effectué sept changements à la 62e et deux à la 74e avec notamment la sortie d'Aleksandar Boljevic pour Felipe Avenatti. (Belga)