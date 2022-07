Coupe du monde dames de hockey - Les Red Panthers gagnent leur barrage 5 à 0 contre le Chili et filent en quarts de finale

(Belga) La Belgique s'est qualifiée aisément pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de hockey, samedi à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les Red Panthers de Raoul Ehren, 5e mondiales, se sont imposées en barrages 5 à 0 contre le Chili (FIH-17) au Wagener Stadion d'Amstelveen.

Stephanie Vanden Borre (6e et 15e) a inscrit 2 des 5 buts sur penalty-corner (pc), devenant co-leader du classement des buteuses de cette Coupe du monde. Justine Rasir (14e) et Charlotte Englebert (14e et 21e) ont accentué l'écart pour la Belgique. Les médaillées de bronze du dernier Euro affronteront les Pays-Bas, champions du monde et olympiques en titre, en quarts de finale, mardi à 19h30. Les Néerlandaises ont terminé à la première place du groupe A après des succès face à l'Irlande (5-1), à l'Allemagne (3-1) et au Chili (3-1). Les Red Panthers ont bouclé leur phase de poules avec 2 succès (4-1 sur l'Afrique du Sud et 3-0 contre le Japon) et une défaite (0-2 devant l'Australie), avec une 2e place finale dans le groupe D, les renvoyant en barrages (8es de finale) de ce samedi. L'autre 'cross-over' de la journée, a également permis à l'Allemagne, 2e du groupe A, de se qualifier pour le top 8 mondial en écartant l'Afrique du Sud, 3e de la poule D de la Belgique. Les Danas seront opposées à la Nouvelle-Zélande, mardi à Amstelveen, pour une place en demi-finales.