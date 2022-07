Max Verstappen annonce qu'il pourra supporter les Diables Rouges à la Coupe du monde (vidéo)

Le champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, va suivre attentivement la prochaine Coupe du monde de football qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre.

Dans une vidéo mise en scène par Red Bull, les deux pilotes de la marque autrichienne se sont livrés des anecdotes et ont abordé divers sujets. Au moment de savoir quels pays il va supporter lors du plus grand événement sportif au monde, le Néerlandais n'a pas hésité : "Ça sera dans cet ordre : Pays-Bas. S'ils sont éliminés alors la Belgique et s'ils sont aussi éliminés alors le Brésil."

Verstappen est à moitié Belge (sa maman l'est), mais à opté pour la nationalité hollandaise, celle de son papa.