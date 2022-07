Annemiek Van Vleuten remporte son 3e Tour d'Italie, l'étape finale pour Chiara Consonni

(Belga) La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar) s'est imposée dimanche à Padoue pour la troisième fois au Tour d'Italie féminin. La victoire dans la dernière étape est revenue au sprint à l'Italienne Chiara Cnsonni (Valcar).

La dixième et dernière étape du 33e Tour d'Italie féminin a été disputée dimanche entre Abano Terme et Padoue sur la distance de 90,5 kilomètres. De nombreuses attaques ont animé le début de course, sans succès. Deux coureuses ont finalement réussi à se porter au commandement , l'Américaine Krista Doebel-Hickok (EF) et l'Italienne Alissia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo). Le duo de tête conservait un avantage assez stable à 1:30 sur le peloton du maillot rose de la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten à moins de 25 kilomètres de Padoue. L'action du peloton en vue de l'arrivée a permis de réduire progressivement l'avantage du duo de tête à 30 secondes à 10 kilomètres de l'arrivée. La longue aventure de Doebel-Hickok et de Vigilia s'est terminée à 4,2 kilomètres du but. Le sprint massif annoncé à Padoue à vu la victoire de l'Italienne Chiara Consonni (Valcar) devant sa compatriote Rachele Barbieri (Liv) et la Danoise Emma Norsgaard (Movistar). La championne de Belgique Lotto Kopecky (SD Worx) s'est classée 8e. La victoire finale de l'épreuve italienne est revenue pour la troisième fois à la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar), 39 ans, qui s'était déjà imposée en 2018 et en 2019. Elle avait dû quitter la course après une chute et fracture du poignet en 2020 alors qu'elle était leader. Van Vleuten s'était imposée en 2022 à Liège-Bastogne-Liège et au Circuit Het Nieuwsblad, ainsi qu'en début de saison au Tour de la Communauté de Valence. Elle affiche désormais 92 victoires au compteur. (Belga)