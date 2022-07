Euro de cyclisme U23 et juniors - Coup double pour la Néerlandaise Shirin Van Anrooij à l'Euro espoirs, Shari Bossuyt 9e

(Belga) La Néerlandaise Shirin Van Anrooij (20 ans), déjà championne d'Europe de contre-la-montre dont elle est également championne nationale U23, a remporté dimanche à Anadia le titre de championne d'Europe des espoirs de la course en ligne.

La course féminine U23, disputée sur 104,5 kilomètres, a lancé la journée de dimanche aux championnats d'Europe à Anadia. Le début de l'épreuve a été très animé par des attaques. Huit coureuses se sont détachées à deux tours de l'arrivée avant de recomposition d'un petit peloton à l'entrée du dernier tour. Shirin Van Anrooij a réussi à prendre à un léger avantage en vue de l'arrivée pour s'imposer avec 11 secondes d'avance sur un groupe de 11 coureuses. L'Italienne Vittoria Guazzini et la Néerlandaise Fem Van Empel ont complété le podium européen. Côté Belge, Shari Bossuyt s'est classée 9e (00:11), Kiona Crabbe et Esmee Gielkens 28e (02:45) et 29e (02:47), Katrijn De Clercq 46e (09:06). Shirin Van Anrooij a succédé à l'Italienne Silvia Zanardi au palmrès du championnat d'Europe U23 féminin. (Belga)