Roos Vanotterdijk en argent sur 100m dos en battant le record de Belgique de Kimberly Buys

(Belga) Roos Vanotterdijk est devenue vice-championne d'Europe sur 100 m dos aux championnats d'Europe juniors de natation, dimanche à Otopeni, en Roumanie.

La jeune promesse de la natation belge, 17 ans, bat le record de Belgique de Kimberly Buys en nageant en 1:00.90 (à 2/10es de la nouvelle championne d'Europe), effaçant des tablettes le 1:01.13 que Buys avait réalisé à Anvers le 1er janvier 2013. Samedi, Roos Vanotterdijk avait remporté sa demi-finale en 1:01.76, elle qui possédait un record personnel à 1:01.59. La Hongroise Dora Molnar est devenu championne d'Europe dimanche en 1:00.88. Roos Vanooterdijk disputera aussi encore dimanche la finale du 50m papillon. La nageuse limbourgeoise du DMB avait nagé samedi en 26.76 pour remporter sa série, -elle qui dispose d'un record personnel à 26.47 -, et signer le deuxième temps des demi-finalistes derrière la Croate Jana Pavalic (26.50). Lors de cet Euro, Roos Vanotterdijk a déjà été sacrée championne d'Europe sur 100m papillon avec un record de Belgique (57.85) et décroché deux médailles de bronze, sur 100m libre et sur 50m dos, là aussi avec un record de Belgique (28.50). Côté belge encore, dimanche, sur 200m 4 nages, Zinke Delcommune, 17 ans, a pris la 6e place en 2:17.31 dans une course remportée par la Britannique Leah Schlosshan en 2:13.49. Zinke Delcommune, 17 ans, s'est qualifiée samedi pour la finale en battant son record personnel (qui était de 2:17.66) en prenant la 3e place de sa demi-finale en 2:17.29. (Belga)