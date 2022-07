Championnats d'Europe juniors & U23 - L'Allemand Felix Engelhardt champion d'Europe sur route chez les U23, Dries De Pooter 25e

(Belga) La course des espoirs masculins a conclu, dimanche après-midi, le programme des championnats d'Europe U23 et juniors sur route d'Anadia au Portugal. La course, disputée sur 147,5 kilomètres, a vu l'Allemand Felix Engelhardt s'imposer. Dries De Pooter termine 25e et meilleur Belge.

Dans le premier des sept tours un trio composé de l'Espagnol Jose Marin, de l'Estonien Joonas Kurits et du Slovène Gal Glivar s'est isolé. Les échappés avaient un avantage proche des deux minutes après 20 kilomètres et de trois minutes à cinq tours de l'arrivée. Le peloton a accéléré progressivement avant la mi-parcours pour reprendre le contrôle de la course. L'avantage des fuyards était ainsi réduit à 2:20 à quatre tours de l'arrivée. L'action du peloton a provoqué un regroupement général à deux tours du but. Quatre coureurs se sont alors isolés au commandement à 20 kilomètres: l'Allemand Felix Engelhardt, le Hongrois Erik Fetter, le Tchèque Karel Vacek et l'Italien Davide De Pretto. Les trois hommes ont pu conserver un avantage suffisant sur le peloton pour se disputer le sprint. La couronne européenne est revenue à Engelhardt devant Vacek et De Pretto. Dries De Pooter termine lui meilleur Belge à la 25e place à 30 secondes du vainqueur. Lennert Van Eetvelt termine lui 32e, Robin Orins 39e, Gils Gelders 48e, Alec Segaert 68e et Jelle Vermoote 74e Felix Engelhardt a succédé au Belge Thibau Nijs au palmarès du championnat d'Europe U23. (Belga)