DP World Tour/PGA Tour - Thomas Detry termine 10e de l'Open d'Écosse remporté par Xander Schauffele

Thomas Detry a terminé à la 10e place de l'Open d'Écosse de golf (DP World Tour/PGA Tour/8.000.000 euros) dimanche à North Berwick.

Lors du dernier tour, Detry a rendu une carte de 69 coups avec un eagle, un birdie et deux bogeys pour encore gagner sept places au classement et terminer en 10e position. La victoire est revenue à l'Américain Xander Schauffele qui a réalisé un dernier tour en 70 coups. Avec un total de 273 coups, il s'est imposé avec un coup d'avance sur son compatriote Kurt Kitayama et deux sur le Sud-Coréen Joohyung Kim.