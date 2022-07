Coupe du monde de basket féminin U17 - La Belgique écrase le Mexique et s'offre son premier succès

(Belga) La Belgique a décroché sa première victoire lors de la Coupe du monde de basket féminin chez les moins de 17 ans avec un succès 92-43 contre le Mexique dimanche à Debrecen en Hongrie.

Samedi, les jeunes Belges coachées par Philip Wolk s'étaient inclinées 55-39 contre la Hongrie. Elles affronteront encore le Japon mardi à 17h30. La Belgique a été repêchée en raison de l'exclusion de la Russie et du Bélarus. Contre les Mexicaines, la Belgique a fait la différence dans le troisième quart-temps remporté 31-9. Kyra Bruyndonckx a terminé meilleure marqueuses côté belge avec 20 points. Seize pays sont répartis dans quatre groupes et de quatre et accèdent tous au deuxième tour. Le groupe de la Belgique croise alors avec le groupe B (France, Slovénie, Australie et Argentine) pour des 8es de finale à élimination directe mercredi. Les quarts de finale sont au programme vendredi, les demi-finales samedi et les finales dimanche. Il s'agit de la 6e participation belge à une Coupe du monde, chez les jeunes, tous en basket féminin. La Belgique avait pris la 5e place du Mondial U21 en 2007 à Moscou, la 4e du Mondial U17 en 2010 à Toulouse, la 4e du Mondial U19 à Bangkok en 2019, la 6e du Mondial U19 en 2015 à Chekhov (Moscou) et la 7e au Mondial U17 en 2012 à Amsterdam. (Belga)