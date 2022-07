Mondiaux d'athlétisme - DeAnna Price, championne du monde du lancer du marteau, forfait à cause du coronavirus

(Belga) L'Américaine DeAnna Price, championne du monde en titre du lancer du marteau, a annoncé avoir contracté le Covid-19 et doit déclarer donc forfait pour les Mondiaux d'athlétisme, qui débutent vendredi.

"C'était une décision difficile et déchirante, mais j'ai senti que c'était la bonne décision pour moi à la fois physiquement et mentalement", a écrit Price dans un post Instagram expliquant qu'elle n'irait pas à Eugene pour défendre son titre obtenu à Doha en 2019. L'athlète est tombée malade le 1er juillet, a perdu 5 kg et a estimé qu'elle ne serait pas suffisamment rétablie pour "être compétitive sur la scène mondiale". (Belga)