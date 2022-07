Euro de basket féminin U20 - Troisième défaite en phase de groupe pour la Belgique

(Belga) La Belgique a terminé sa phase de poule du championnat d'Europe de basket féminin chez les moins de 20 ans par une troisième défaite en autant de rencontres face à l'Italie (67-35) dimanche à Sopron en Hongrie.

Face aux Italiennes, Sanne Desplenter et Eva Van Gils ont terminé meilleures marqueuses côté belge avec 10 points chacune. Après deux défaites contre la Finlande (67-60) et la Suède (81-61), la Belgique termine à la quatrième et dernière place du groupe B derrière l'Italie, la Suède et la Finlande. Toutes les équipes passent au tour suivant. En huitièmes de finale, les joueuses d'Aurélien Garraux, l'ancien entraîneur de Namur, affronteront la Tchéquie mardi. Les quarts de finale sont prévus vendredi, les demi-finales samedi et les finales dimanche. (Belga)