Pro Golf Tour - Jean de Wouters seul Belge sous le par à Rudelzhausen

Avec un premier tour en 70 coups, Jean de Wouters occupe la 27e place du Weihenstephan Open de golf (Pro Golf Tour/30.000 euros) dimanche à Rudelzhausen en Allemagne.

De Wouters, 22 ans, a rendu une carte avec quatre birdies et un triple bogey sur le dernier trou, manquant l'occasion de se hisser dans le top 10. Il compte sept coups de retard sur le Français Antoine Auboin qui occupe seul la tête. Les autres Belges en Allemagne ont connu une première journée plus compliquée. Arnaud Galand et Yente Van Doren se classent 53e après un tour en 72 coups. Lars Buijs et Alan De Bondt sont eux 105e après un tour en 76 coups.