Ironman - Alexandra Tondeur, 2e de l'Ironman de Thoune derrière Daniela Ryf, et qualifiée pour Hawaï

(Belga) Alexandra Tondeur est montée sur la 2e marche du podium de l'Ironman de Thoun, dimanche en Suisse. La triathlète belge, 35 ans, a ainsi validé son ticket pour le mythique triathlon d'Hawaï, la finale du circuit mondial, le 6 octobre prochain à Kona.

Tondeur a bouclé les distances de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied, en 9h25:57. Elle n'a été devancée que par la Suissesse Daniela Ryf, quintuple championne du monde d'Ironman, victorieuse en 8h59:05. La Finlandaise Heini Hartkainen a complété le podium en 9h27:01. "Fallait avoir un coup dans le casque pour se relancer sur cet Ironman", a commenté la Namuroise sur les médias sociaux, après sa 2e place, d'il y a 15 jours à Nice, malheureusement non qualificative pour Hawaii. "Contrat rempli", ajoute-t-elle, "sauf que si je ne trouve pas de financement, Kona je le regarderai à la télévision", selon la sportive wallonne subsidiée par l'Adeps. (Belga)