Jeux Mondiaux - La Belgique dernière du relais 4x50m d'obstacle en sauvetage

(Belga) La Belgique a pris la 8e place du relais 4x50m d'obstacle en sauvetage lors des Jeux Mondiaux dimanche à Birmingham aux Etats-Unis.

Le relais belge, avec Joni Ceusters, Maarten Van Laethem, Corentin Stavart, Jeroen Lecoutere, a signé un temps de 1:42.22. La victoire est revenue à la Hongrie devant l'Italie et le Japon. Chez les dames, la Belgique, avec Aurélie Romanini, Sofie Boogaerts, Stefanie Lindekens et Bo Van de Plas, a pris la 8e place en 1:55.66. La Pologne s'est imposée devant la Hongrie et l'Italie. (Belga)