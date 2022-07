Toby Alderweireld quitte le Qatar et rejoint un club de Pro League

Le Diable Rouge Toby Alderweireld a quitté son club Al-Duhail SC, au Qatar pour se lancer dans un nouveau défi en vue de la Coupe du monde.

C'est à l'Antwerp que Toby a décidé de poser ses valises. Le matricule 1 l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. "Le Royal Antwerp FC, Al-Duhail SC et Toby Alderweireld sont parvenus à un accord oral sur le transfert définitif du Diable Rouge", écrit le club.

"Le processus administratif a débuté et devra durer quelques jours. L'objectif est de finaliser l'accord le plus rapidement possible afin de réaliser les tests physiques et médicaux. Nous espérons voir Toby rapidement sur le terrain", a écrit l'Antwerp dans son communiqué.