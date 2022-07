Challenger Pro League: Le gardien Jorn Brondeel signe à Beveren

(Belga) Le SK Beveren a annoncé lundi avoir recruté le gardien de but belge Jorn Brondeel, qui s'est engagé pour deux saisons.

Passé par l'Antwerp et le Lierse au début de sa carrière, Jorn Brondeel, 28 ans, évoluait depuis 2016 aux Pays-Bas, où il a défendu les filets du NAC Breda, du FC Twente et de Willem II, où il était arrivé en 2020. Beveren, qui a sorti en son temps des gardiens comme Jean-Marie Pfaff, Filip De Wilde ou Geert De Vlieger, est confronté cet été à un problème de gardiens. Vendredi dernier, le club de Challenger Pro League avait ainsi dû annuler un match de préparation face à Courtrai faute de gardien disponible dans son noyau. Brent Gabriël est jusqu'à ce lundi le seul gardien du noyau A après les départs de Nordin Jackers (OH Louvain) et Bill Lathouwers (Beerschot), mais est actuellement blessé. Les gardiens de l'équipe espoirs n'étaient pas non plus en mesure de jouer pour raisons physiques vendredi.