Premier League: Nottingham Forest s'offre l'arrière-droit Neco Williams de Liverpool

(Belga) Nottingham Forest s'active sur le marché des transferts à l'aube de son retour en Premier League. Un jour après l'arrivée d'Omar Richards depuis le Bayern Munich, le club s'est offert un autre défenseur en la personne de Neco Williams, tout droit venu de Liverpool. L'arrière droit a signé un contrat de quatre saisons, et Liverpool recevra une vingtaine de millions d'euros d'indemnité de transfert.

Williams, 21 ans, international gallois, a disputé avec les Reds 33 matchs au plus haut niveau au cours des trois dernières saisons, après y avoir effectué sa formation. La saison dernière, il a été prêté à partir de février par Liverpool à Fulham, avec qui il a obtenu la promotion en Premier League. Forest a également été promu et a maintenant recruté Williams, le sixième transfert entrant du mercato. Auparavant, le club avait battu son record de transfert avec l'arrivée de Taiwo Awoniyi (ex-Gand et Mouscron), qui a quitté l'Union Berlin pour 20,5 millions d'euros. Le gardien de but Dean Henderson (Manchester United) et les défenseurs Moussa Niakhaté (Mayence) et Giulian Biancone (Troyes, ex-Cercle Bruges) sont également venus renforcer le club en vue de la prochaine saison dans l'élite. (Belga)