Euro féminin 2022 - L'Autriche dispose de l'Irlande du Nord et se relance pour les quarts de finale

(Belga) L'Autriche s'est imposée 2-0 (mi-temps: 1-0) contre l'Irlande du Nord lundi en début de soirée à Southampton lors de la deuxième journée du groupe A de l'Euro de football féminin.

Grâce à cette victoire, la première dans un championnat d'Europe, avec trois points sur six, les Autrichiennes se relancent dans la course à la qualification pour les quarts de finale. De leur côté, les Nord-Irlandaises, avec deux défaites en deux rencontres, sont éliminées. La partie était globalement dominée par les Autrichiennes, qui marquaient le premier but peu après le quart d'heure à la suite d'un coup de pied arrêté. Située à l'extrémité de la ligne du grand rectangle, Sarah Puntigam délivrait un centre à ras-de-sol en direction de ses partenaires. Katharina Schiechtl coupait la trajectoire du ballon du plat du pied droit pour tromper la vigilance de la portière britannique (19e, 1-0). En fin de seconde période, après un excellent contrôle sur un nouveau coup-franc lointain de Puntigam, Khatarina Naschenweg s'enfonçait dans la surface nord-irlandaise et trompait Jacqueline Burns d'un tir croisé (88e, 2-0). Ce but confirmait la victoire autrichienne, leur permettant d'encore croire à la qualification, au contraire de l'Irlande du Nord, éliminée après deux défaites. La seconde rencontre de ce groupe A opposera l'Angleterre à la Norvège, victorieuses de leur premier match, à 21h00 à Brighton. La première journée avait vu l'Angleterre s'imposer 1 à 0 face à l'Autriche et la Norvège battre les Nord-Irlandaises 4 à 1. (Belga)