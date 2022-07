Euro féminin 2022 - L'Angleterre humilie à la Norvège et est la première qualifiée pour les quarts de finale

(Belga) L'Angleterre s'est imposée 8 à 0 (mi-temps: 6-0) face à la Norvège pour être la première nation à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro de football féminin lundi à Brighton devant 28.847 spectateurs.

Les Anglaises, victorieuses en ouverture de l'Autriche (1-0), sont déjà assurées du top 8. L'autre rencontre du groupe A a vu, plus tôt dans la soirée, les Autrichiennes venir à bout 2-0 de l'Irlande du Nord, déjà éliminée. Georgia Stanway avait ouvert la marque pour l'Angleterre dès la 12e minute de jeu sur penalty. Lauren Hemp avait déjà doublé la mise quatre minute plus tard (15e, 2-0). Ellen White (29e, 3-0, 41e, 6-0) et Beath Mead (34e, 4-0, 38e, 5-0) ont rajouté encore quatre buts avant la mi-temps. En seconde période, Alessia Russo (66e, 7-0) et Mead (81e, 8-0) pour son 3e but personnel de la soirée, ont fixé les chiffres définitifs à 8-0. Les Lionesses sont ainsi les premières à inscrire au moins 7 buts dans un Euro (messieurs et dames).