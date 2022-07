Pause en cas de raid aérien, huis-clos, abri: l'Ukraine va relancer son championnat en pleine guerre

Le championnat de football ukrainien va reprendre en août malgré l'invasion de la Russie initiée fin février, a annoncé lundi le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine.

La nouvelle saison du "championnat ukrainien de football débutera le 23 août", a affirmé Vadym Gutzeit sur Facebook. Les clubs de football ukrainiens avaient décidé le 26 avril de mettre fin de manière anticipée à la saison précédente, suspendue en février en raison de l'offensive russe, sans désigner de champion.

Le Shakhtar Donetsk, leader du championnat, possédait deux points d'avance sur le Dynamo Kiev lorsque les instances ukrainiennes ont décidé d'interrompre la saison.

Vadym Gutzeit a également assuré que les matches de la nouvelle saison se dérouleront sur le territoire ukrainien, mais sans spectateurs et dans le respect obligatoire des règles de sécurité décrétées.

"Pendant les raids aériens, les matches seront interrompus et les joueurs de football, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri", a précisé le ministre. Une grande partie des infrastructures sportives ont été endommagées par les frappes des troupes de Vladimir Poutine et de nombreux joueurs étrangers ont quitté le territoire ukrainien après le début de l'invasion russe le 24 février.