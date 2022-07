Situation délicate à l'Euro 2022: l'équipe suisse terrassée par une épidémie de gastro

La Suisse doit affronter la Suède, demain, à l'Euro 2022 de football féminin. L'ambition sera de prendre trois points, quelques jours après une entrée en lice mitigée avec un partage contre le Portugal. Mais la préparation de cette rencontre ne se passe pas comme prévu.

En effet, dans un communiqué, la fédération annonce qu'une épidémie de gastro-entérite met tout le groupe en difficulté. L'entraînement de lundi a même été purement et simplement annulé, alors que 11 membres du staff et huit joueuses ont été touchées. Toutes ont des vomissements et des crises de diarrhée. "Les symptômes de vomissements et de diarrhée sont conséquents, mais jusqu'à présent plutôt brefs. Certains n'avaient déjà plus que des symptômes légers ou aucun symptôme ce matin. Si tout le monde est asymptomatique demain, nous pourrons nous rendre à Sheffield comme prévu. Dans le cas contraire, des examens complémentaires seront nécessaires", confirme le médecin de la sélection.

Pas idéal pour préparer une rencontre aussi importante.